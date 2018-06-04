США и Турция начали консультации по разрешению "взаимных вопросов"

ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. США и Турция начинают консультации по взаимным противоречиям между двумя странами, говорится в совместном заявлении двух стран по итогам переговоров в Вашингтоне между госсекретарем Майком Помпео и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Министр Чавушоглу и госсекретарь Помпео обсудили отношения Турции и США и согласились проводить дальнейшие встречи механизма рабочей группы по разрешению имеющихся сейчас вопросов двусторонних отношений. Первая сессия рабочей группы по юридическим и иным вопросам прошла сразу после встречи министра и госсекретаря", — говорится в заявлении.

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США YPG (силы самообороны сирийских курдов), которых Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Вашингтон объясняет свои действия борьбой с ИГ*.

Ранее Турция неоднократно обвиняла США в том, что они не сдержали обещаний о выводе YPG из Манбиджа после того, как курдские формирования освободили город от ИГ* в июне 2016 года.

Кроме того, Турция добивается выдачи из США проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в попытке государственного переворота в Турции, в то время как США критикуют Анкару за задержания многочисленных сторонников Гюлена, военных, журналистов и общественных деятелей.

Другие разногласия между странами включают планирующуюся покупку Анкарой российских комплексов ПВО С-400.

*Террористическая группировка, запрещена в РФ