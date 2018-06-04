ТБИЛИСИ, 4 июн — РИА Новости. Организатор акций протеста в Тбилиси Заза Саралидзе после встречи с премьером Грузии Георгием Квирикашвили заявил, что власти должны до 10 июня завершить расследование дела о гибели подростков, иначе митинги с требованием отставки правительства продолжатся.

В центре Тбилиси с 31 мая проходят митинги. Их организатором является Саралидзе. Он требует провести объективное расследование по делу гибели своего сына, который был убит в ходе зимой 2017 года. Он также призывал правительство уйти в отставку.

"Премьер сказал мне, что не будет иметь никакое значение, уйдет он в отставку или нет. Если до 10 числа не будут выполнены его обещания, то мы вновь будем требовать отставки правительства",- заявил Саралидзе журналистам.

По его словам, необходимо задержать всех, кто мог фальсифицировать расследование. "Все требования остаются в силе, система должна быть разрушена. Я жду до 10 числа, но параллельно акции продолжаться. Ждем результатов",- добавил Саралидзе.