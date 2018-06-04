Белорусские военные проинспектируют поляков

МИНСК, 4 июн – РИА Новости. Белорусская инспекционная группа с 6 по 8 июня проведет проверки в одном из регионов Польши. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на Министерства обороны страны.

"Целью инспекции является осуществление контроля проводимой военной деятельности в соответствии с положениями Венского документа 2011 года", — уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.

Сейчас белорусские военные специалисты также наблюдают за крупнейшими в истории соседней Литвы учениями Perkuno griausmas.

Литовцы проводят маневры с участием союзников по НАТО с 1 по 15 июня. В учениях задействовано свыше 10 тысяч военнослужащих.

В учениях "Гром Перкунаса" участвуют солдаты из расквартированного в Литве немецкого подразделения, военные из Соединенного Королевства, а также португальский контингент.

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