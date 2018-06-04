Минобороны Тайваня подтвердило гибель пилота разбившегося F-16

ПЕКИН, 4 июн — РИА Новости. Пилот истребителя F-16, разбившегося в понедельник во время военных учений на севере Тайваня, официально признан погибшим, говорится в заявлении, опубликованном на странице министерства обороны острова в Facebook.

Истребитель ВВС Тайваня пропал в понедельник во время проведения ежегодных военных учений "Хань гуан". Истребитель вылетел с авиабазы "Хуалянь" и примерно через полчаса пропал с радаров, спустя некоторое время были обнаружены обломки самолета в горах Уфэнь возле города Синьбэй.

После нескольких часов поисково-спасательной операции стало известно, что помимо обломков самолета в районе крушения были обнаружены человеческие останки, специалисты подтвердили, что они принадлежат 31-летнему пилоту У Яньтину. По данным ВВС, пилот был достаточно опытным, за свою карьеру он налетал 1039 часов, из них 736 – на F-16.

Причина крушения до сих пор остается неясной, специальная группа начала расследование. По предварительным данным, истребитель разбился из-за плохой погоды и человеческого фактора, других подробностей пока нет. ВВС приостановило вылеты всех истребителей F-16, они временно прекратили участие в учениях.

Крупнейшие ежегодные военные учения Тайваня с боевой стрельбой стартовали в понедельник рано утром и продлятся до пятницы. Главными задачами учений являются отработка совместных операций на море и на земле, противодесантная оборона на севере, юге и центральных районах острова.