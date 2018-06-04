Жозе Моуринью заговорил по-русски в ролике RT, посвященном ЧМ-2018

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Тренер футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью снялся в видеоролике телеканала RT, посвященном чемпионату мира в России.

"Это Россия", — произносит португалец по-русски.

Помимо Моуринью в съемках приняли участие балетная труппа Михайловского театра, сборная России по синхронному плаванию, нападающий хоккейного "Динамо" Владимир Брюквин, чемпион России по футбольному фристайлу Игорь Олейник, российская гимнастка Екатерина Селезнева, космонавт Олег Кононенко и гроссмейстер Сергей Карякин.

Знаменитый португальский тренер также будет участвовать в спецвыпусках RT, посвященных ЧМ-2018, в качестве эксперта.

Ранее к команде RT присоединились экс-нападающий "Ливерпуля" и сборной Англии Стэн Коллимор и бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Дании Петер Шмейхель. Кроме того, в качестве соведущего на испаноязычной версии телеканала выступит рекордсмен сборной Колумбии по количеству сыгранных матчей Карлос Вальдеррама.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Саранске, Сочи и Ростове-на-Дону. В турнире помимо команды страны-хозяйки примут участие еще представители 31 страны.