В Германии десять процентов преступлений совершают мигранты

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Десять процентов преступлений в Германии совершают мигранты, сказал исполнительный директор Баварского ведомства криминальной полиции Бернхард Эггер в кулуарах международной конференции "Вызовы современных миграционных процессов", проходящей в Москве.

"Десять процентов преступлений сейчас совершается мигрантами", — сказала Эггер, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о статистике преступлений Германии.

Глава ведомства также отметил, что многие немцы стали чувствовать себя в меньшей безопасности, чем раньше. Особенно в крупных городах, где приток беженцев выше, добавил Эггер и привел в пример Мюнхен.

"В Мюнхене, к примеру, сейчас очень много мигрантов. И люди не знают, что можно ожидать от них (мигрантов). Мы все еще остаемся одной из самых безопасных стран в мире, но люди … не чувствуют себя так же безопасно, как раньше", — отметил Бернхард Эггер.

В 2015 году в Германию, по оценкам МВД, въехали около 900 тысяч беженцев и мигрантов, что спровоцировало рост правых настроений в стране. Лидеры германского консервативного альянса ХДС/ХСС, Ангела Меркель и Хорст Зеехофер, объявили на совместном брифинге в октябре 2017 года о достижении договоренностей об ограничении притока мигрантов на уровне в 200 тысяч человек в год.

Миграционная политика считается одной из спорных тем на переговорах о формировании нового немецкого правительства по итогам выборов в бундестаг 24 сентября. Ее участники из ХДС/ХСС и Свободной демократической партии (СвДП) выступают за ограничение въезда для новых беженцев, однако их коллеги из партии "Зеленые" настаивают на праве воссоединения семей для лиц, которым уже предоставлено убежище.