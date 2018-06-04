В Германии десять процентов преступлений совершают мигранты

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Десять процентов преступлений в Германии совершают мигранты, сказал исполнительный директор Баварского ведомства криминальной полиции Бернхард Эггер в кулуарах международной конференции "Вызовы современных миграционных процессов", проходящей в Москве.
Глава ведомства также отметил, что многие немцы стали чувствовать себя в меньшей безопасности, чем раньше. Особенно в крупных городах, где приток беженцев выше, добавил Эггер и привел в пример Мюнхен.
"В Мюнхене, к примеру, сейчас очень много мигрантов. И люди не знают, что можно ожидать от них (мигрантов). Мы все еще остаемся одной из самых безопасных стран в мире, но люди … не чувствуют себя так же безопасно, как раньше", — отметил Бернхард Эггер.
Миграционная политика считается одной из спорных тем на переговорах о формировании нового немецкого правительства по итогам выборов в бундестаг 24 сентября. Ее участники из ХДС/ХСС и Свободной демократической партии (СвДП) выступают за ограничение въезда для новых беженцев, однако их коллеги из партии "Зеленые" настаивают на праве воссоединения семей для лиц, которым уже предоставлено убежище.