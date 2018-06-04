Трамп назвал незаконным назначение спецпрокурора по "вмешательству" России

ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что назначение спецпрокурора для расследования якобы российского вмешательства в выборы в США нарушает конституцию.

"Назначение спецпрокурора совершенно неконституционно!" — написал Трамп в понедельник в своем Twitter. При этом, он заявил, что "несмотря на это, мы играем в эти игры (по правилам), в отличие от демократов мы не сделали ничего плохого!".

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

Мюллер расследует ближайшее окружение Трампа, но сохраняется интрига о том, будет ли он допрашивать самого президента и вынести обвинения против него. Ранее на прошлой неделе стало известно, что адвокаты Трампа направляли спецпрокурору Мюллеру письмо, в котором заявили о неподсудности американского лидера по обвинениям в препятствовании расследования по "делу РФ".

Спекулируя на тему возможного допроса, Трамп заявил ранее в понедельник, что

"Как заявляли многочисленные ученые-юристы, я имею полное право помиловать себя, но зачем мне делать это, если я не совершил ничего неправомерного?" — написал Трамп. Президент США вновь назвал идущее расследование "охотой на ведьм".