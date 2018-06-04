ДОНЕЦК, 4 июн — РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова в понедельник в Донецке обсудила со специальным докладчиком ООН Нильсом Мельцером вопросы, касающиеся применения пыток по отношению к пленным со стороны спецслужб Украины и подразделений вооруженных сил.

В понедельник в Донбасс прибыла делегация ООН во главе со специальным представителем ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания Нильсом Мельцером. Ранее власти ДНР и профильные ведомства неоднократно заявляли о наличии доказательств и фактов применения пыток по отношению к пленным сторонникам республики со стороны СБУ и подразделений вооруженных сил. Оперативное командование ДНР заявляло о гибели ополченцев от пыток в плену.

"В ходе встречи обсуждалось применение незаконных методов дознания к удерживаемым лицам, интервьюирование жертв пыток, работа властей республики по соблюдению международных стандартов содержания в пенитенциарных учреждениях и доступу к местам содержания удерживаемых лиц",- сообщил представитель ведомства.

В ходе встречи Морозова сообщила Мельцеру, что пытки со стороны властей Украины применялись почти к 95% удерживаемых лиц. Также омбудсмен ДНР сообщила об отказе Киева подписывать декларацию об осуждении любых форм пыток в отношении заключенных под стражу в связи с конфликтом в Донбассе.