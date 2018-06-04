МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и временный поверенный в делах КНР в России Фань Сяньжун обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе беседы обсуждалась ситуация вокруг Корейского полуострова. Подтверждена нацеленность России и Китая на поддержку процесса ее политико-дипломатического урегулирования и продолжение тесной координации на данном направлении", — отметили в МИД.

В настоящее время ведется подготовка к саммиту США-КНДР. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил об отмене саммита с Северной Кореей, проведение которого намечено на 12 июня в Сингапуре. В пятницу после встречи с главным советником северокорейского лидера, заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем президент США объявил, что саммит все же состоится в Сингапуре 12 июня.