Министр обороны Армении отправился с визитом в Россию

ЕРЕВАН, 4 июн – РИА Новости. Министр обороны Армении Давид Тоноян проведет в рамках визита в РФ двусторонние встречи в Москве, а также примет участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ в Кызыле, сообщили в понедельник в пресс-службе военного ведомства.

"Делегация, возглавляемая министром обороны Армении Давидом Тонояном, отправилась в Российскую Федерацию для участия в двусторонних встречах в Москве, а также в заседании Совета министров обороны стран СНГ в Кызыле", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Ранее на сайте исполкома Содружества сообщалось, что заседание Совета министров обороны СНГ пройдет в столице Республики Тыва Кызыле 6 июня. В проекте повестки дня встречи 24 вопроса. В частности, члены Совета намерены обсудить приоритеты военного сотрудничества стран Содружества до 2020 года, проведение Армейских международных игр "АрМИ – 2018" и совместного компьютерного командно-штабного учения объединенной системы ПВО "Региональная безопасность – 2018", развитие сотрудничества дружественных армий в области физподготовки и спорта.

На заседании будут также обсуждаться вопросы, касающиеся проведения оперативно-тактического командно-штабного учения войск (сил) противовоздушной обороны "Чистое небо–2018", взаимодействия в области применения беспилотной авиации, развития сотрудничества в сфере гидрометеорологии и в области Единой системы государственного радиолокационного опознавания.

Главы оборонных ведомств рассмотрят проекты соглашений о совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил стран СНГ, об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании, о сотрудничестве в области обмена геопространственной информацией в интересах вооруженных сил государств – участников Содружества.

Кроме того, на встрече будут рассмотрены вопросы об Ассоциации высших военно-учебных заведений стран СНГ, о состоянии безопасности полетов авиации вооруженных сил за 2017 год, а также ряд организационных и финансовых вопросов, говорится на сайте исполнительного комитета СНГ.