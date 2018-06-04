В МИД России ситуацию с вето США на проект резолюции ООН по Газе

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел России прокомментировало вето США по проекту резолюции по палестино-израильскому конфликту, заявив, что очередное вето американской делегации в Совете безопасности ООН все больше заводит Вашингтон в изоляцию на мировой арене.

Ранее сообщалось, что США заблокировали проект резолюции СБ ООН по палестино-израильскому конфликту, осуждающую применение Израилем силы против палестинцев. За документ проголосовали 10 членов СБ, включая Россию, США — против, а четверо членов воздержались.

Накануне голосования постоянный представитель США при ООН Никки Хейли пообещала, что страна наложит вето на проект резолюции. Выступая в пятницу на заседании Совета, она охарактеризовала проект Кувейта как "крайне неточный" в части описания событий в регионе.

"Очередное вето американской делегации по проекту резолюции по палестино-израильскому вопросу и последующее голосование "в гордом одиночестве" по своему же проекту со всей очевидностью демонстрируют, как необоснованные претензии на собственную исключительность все дальше заводят Вашингтон в изоляцию на международной арене", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

В нем отмечается, что мировое сообщество в очередной раз смогло убедиться, что то, как Вашингтон "опекает" ближневосточное досье, фактически парализует усилия по достижению долгосрочного справедливого мира в этом регионе и еще глубже загоняет ситуацию в тупик.