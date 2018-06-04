В Белграде призвали остановить волну насилия над сербами в Косово

БЕЛГРАД, 4 июн – РИА Новости. Серия нападений на сербов в Косово и Метохии и их имущество в последнее время является не отдельными инцидентами, а организованным террором, который необходимо остановить, сообщила в понедельник канцелярия по Косово и Метохии (КиМ) в правительстве Сербии.

Два сербских дома забросали камнями в ночь на понедельник в косовском поселке Витина. Перед одним из домов, принадлежащим сербу-инспектору полиции самопровозглашенной республики Косово, неизвестные нападавшие разбили стекла в автомобиле. В минувший четверг группа албанцев блокировала рядом с селом Жач автомобиль и забросала камнями православного священника Стевана Марковича.

За день до этого в селе Старо Грацко произошла драка между местными албанцами и сербской семьей. Трое сербов пострадали от рук албанцев в ходе протеста в селе Петрич вблизи города Печ в Косово и Метохии, когда посещали разрушенную церковь на праздник Святой Троицы 28 мая.

"Ежедневные нападения на сербов и их имущество в Косово и Метохии не являются серией отдельных инцидентов, судя по всему, это организованный террор, который угрожает не только нашим гражданам в автономном крае, но и нашему государству", — сообщила канцелярия по КиМ.

"Все чаще от тех, чья работа – обеспечение безопасности всех жителей КиМ, вместо мер против нарушителей слышим молчание или неподобающие публичные реакции, которыми нападениям не придается большого значения или они упрощаются непристойным и циничным образом. Выявление и наказание виновных – единственный способ остановить насилие", — отмечается в сообщении.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.