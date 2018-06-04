В Китае 36 человек пострадали при ДТП с автобусом, сообщили СМИ

ПЕКИН, 4 июн — РИА Новости. Автобус опрокинулся на скоростном шоссе в китайской южной провинции Гуандун в понедельник во второй половине дня, в результате аварии пострадали 36 человек, трое из них сейчас в тяжелом состоянии, сообщает агентство Синьхуа.

Автобус опрокинулся на шоссе Шэньяне Хайкоу на участке в городском округе Цзянмэнь в 13.27 по местному времени (8.27 мск). В момент аварии в нем находились 42 пассажира. Все пострадавшие доставлены в больницы.

По предварительным данным следствия, авария могла произойти из-за того, что автобус был перегружен — его максимальная вместимость составляет 36 человек. Как полагают следователи, из-за перегруза водитель мог не справиться с управлением.