Взлетающий самолет сбил с ног британского туриста

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Англичанин Пол Тернер хотел снять на камеру взлетающий самолет, но его сбило с ног воздушным потоком. Ролик опубликован на YouTube.

Тернер вместе с другими туристами находился в аэропорту греческого острова Скиатос. Путешественники собирались снять отрывающийся от земли Airbus A321-231, находясь в непосредственной близости от лайнера. По словам мужчины, он был ближе всех к самолету, и его окатил сильный поток воздуха из турбины.

"Даже стабилизаторы для наших камер не справятся с мощью гражданской авиации перед взлетом. Меня буквально сбило с ног. В следующий раз встану у ограждений", — приводит Daily Mail слова автора видео.