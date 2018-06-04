Бабченко попросил 50 тысяч долларов за интервью

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Бывший военный корреспондент Аркадий Бабченко потребовал от украинских журналистов денег за эксклюзивное интервью. Об этом в Facebook написала главный редактор общественно-политического издания ГОРДОН Алеся Бацман.

По ее словам, в разговоре с одним из редакторов Бабченко отметил, что будет рассматривать предложения от 50 тысяч долларов, а "точно согласится" на беседу, если ему заплатят 60 тысяч.

"Когда Аркадия Бабченко убили и я узнала, что у него осталось шесть приемных детей, я написала его близким друзьям с просьбой связать нас с его женой, чтобы она дала номер своей карточки и мы оперативно организовали всеукраинский сбор денег, чтобы помочь его семье. Сейчас, по-видимому, нам нужно организовать акцию по сбору 50 тысяч долларов для Аркадия за интервью", — отметила Бацман.

Сам Бабченко на своей странице в Facebook подтвердил, что просил денег у СМИ. "Мне нужно в очередной раз жизнь заново с нуля строить, чтобы я мог думать еще и о том, как делать вам рейтинги и контент. Поэтому давайте так: пятьдесят штук баксов — и эксклюзивное интервью ваше", — написал он.

При этом журналист заявил, что не будет сотрудничать с российскими массмедиа, которые, как он утверждает, уже проявили интерес к его предложению.

"Убийство" Бабченко

На прошлой неделе МВД Украины сообщило, что бывшего военного корреспондента Аркадия Бабченко застрелили в подъезде его дома в Киеве. Эту информацию прокомментировали все ведущие госведомства, в том числе МИД страны.

В среду СБУ опровергла эти сведения. Руководитель службы Василий Грицак заявил, что слухи об убийстве распространяли в рамках "спецоперации". Инсценировку, по его словам, начали готовить два месяца назад, организатора покушения уже задержали.

Методы украинских спецслужб подверглись жесткой критике со стороны многих международных организаций. Так, намеренное распространение ложной информации о судьбе Бабченко осудили в ОБСЕ, Европарламенте, Международной федерации журналистов и "Репортерах без границ".