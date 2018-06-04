Японский политик выступил за строительство трубопроводов Сахалин-Хоккайдо

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Глава партии "Дайти", бывший депутат палаты представителей парламента Японии Мунэо Судзуки, выступающий за развитие российско-японских отношений, считает постройку нефте- и газопроводов с Сахалина на Хоккайдо более приоритетной, чем постройку моста между островами.

Говоря о проекте постройки перехода Сахалин-Хоккайдо, Судзуки указал, что "проект моста — это одна из идей, но конкретного продвижения по ней нет".

"Я думаю, что лучше побыстрее построить газо- и нефтепровод между Сахалином и Хоккайдо. Это мое мнение", — заявил он РИА Новости. Он также считает, что сначала лучше изучить проект постройки трубопровода, а затем изучать проект моста или тоннеля между Сахалином и Хоккайдо.