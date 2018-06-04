Отставной генерал США предостерег от размещения постоянной базы в Польше

БРЮССЕЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Отставной американский генерал Бен Ходжес, ранее командовавший силами США в Европе, высказался против идеи размещения в Польше постоянной военной базы, так как ее появление может внести раскол в отношения союзников в Европе и быть расценено как провокация и нарушение соглашений со стороны РФ.

Ранее СМИ сообщили, что Польша сделала предложение США о размещении у себя на постоянной основе американской бронетанковой дивизии и готова понести для этого расходы в сумме 1,5-2 миллиарда долларов.

"Такой шаг должен быть предпринят только в том случае, если среди всех наших союзников будет достигнут консенсус в отношении того, что он усилит сдерживание и улучшит общую ситуацию в области безопасности для НАТО. Это вряд ли произойдет — и не без оснований",- выразил он свою позицию в статье под названием "Не размещайте базы США в Польше" для европейской версии издания Politico.

"Многие из наших союзников сочли бы создание военной базы США в Польше — или где-либо еще в Центральной или Восточной Европе — излишне провокационным. Это дало бы Москве возможность заявить, что НАТО является агрессором, и отреагировать на это, чтобы защитить суверенитет", — рассуждает Ходжес, командовавший силами США в Европе в 2014-17 годах.

"Некоторые увидели бы в этом нарушение основополагающего акта Россия-НАТО 1997 года, "дорожной карты" сотрудничества в области безопасности. Москва наверняка бы", — отмечает он.

По мнению отставного генерала, это не было бы нарушением с учетом событий на востоке Украины, однако он не считает разумным продвигать политику, которая "питала бы российские страхи, реальные или нет".

"Этот шаг может также создать дополнительные трения с союзниками, которые уже расходятся друг с другом по поводу выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном и только что объявленных пошлин на сталь и алюминий", — полагает автор.

Он предлагает в качестве альтернативы расширить и укрепить программу размещения американских сил на ротационной основе, распространив ее на весь восточный фланг НАТО, "от Эстонии до Болгарии, а также на Украину и Грузию".