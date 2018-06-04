СМИ: на Тайване обнаружили обломки пропавшего F-16

ПЕКИН, 4 июн — РИА Новости. Обломки пропавшего во время военных учений на Тайване истребителя F-16 обнаружены в северной части острова, пилот пока не найден, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

Военно-воздушные силы Тайваня в понедельник во второй половине дня потеряли связь с одним из истребителей F-16 во время проведения ежегодных военных учений "Хань гуан". Истребитель вылетел с авиабазы "Хуалянь" и примерно через полчаса пропал с радаров и перестал выходить на связь, в тот момент воздушное судно находилось над горной местностью в районе города Цзилун на северо-востоке острова.

Многочисленные мелкие и крупные обломки были обнаружены в горной лесной местности возле города Синьбэй, также был найден парашют, однако местоположение пилота пока не установлено.

По данным пожарной службы, в поисково-спасательной операции участвуют военные, полиция и служебные собаки. После обнаружения обломков зона поисков была расширена.

Крупнейшие ежегодные военные учения Тайваня с боевой стрельбой стартовали в понедельник рано утром и продлятся до пятницы. Главными задачами учений являются отработка совместных операций на море и на земле, противодесантная оборона на севере, юге и центральных районах острова.