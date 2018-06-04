Россия выразила озабоченность эскалацией насилия вокруг сектора Газа

РАМАЛЛАХ, 4 июн — РИА Новости. Россия озабочена эскалацией насилия вокруг сектора Газа, право людей на мирные акции протеста должно соблюдаться, заявил РИА Новости руководитель миссии Российской Федерации при Палестинской национальной администрации в Рамалле Айдар Аганин.

Выступления в секторе Газа продолжают "Великий марш возвращения", который палестинцы начали 30 марта и теперь обещают вести до снятия блокады с анклава. Всего, по подсчетам палестинских медиков, с начала "марша возвращения" погибли 119 жителей анклава, 13,3 тысячи пострадали от пуль и газа, 300 из них остаются в тяжелом состоянии.

"В результате действий израильской армии, стремившейся воспрепятствовать данным акциям, каждый раз были убитые и раненые среди жителей сектора. Всего погибло уже более 115 человек, 13 из которых моложе 18 лет, то есть это – дети. Счет раненых превысил 13 тысяч, причем более 3,5 тысяч – это огнестрельные раны. В последние дни спираль насилия дошла уже до применения вооруженными группировками в Газе минометных снарядов в отношении израильских населенных пунктов. Израиль ответил ударами по объектам боевиков", — обрисовал ситуацию Айданин.

По его словам, "все это вызывает глубокую озабоченность".

"Во-первых, должно соблюдаться право людей на мирные акции протеста. Во-вторых, неизбирательного и непропорционального применения силы против гражданских лиц быть не должно", — отметил руководитель миссии.