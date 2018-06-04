В Раде заявили о "победе над агентурой агрессора"

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Глава фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов назвал инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко "стратегической победой над агентурой агрессора".

Выступая на заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Рады, депутат посетовал на "цинизм оппозиционных политиков", которые не обратили внимания на "успех" украинских спецслужб. По словам главы президентской фракции, операция силовиков "позволила раскрыть заказчика" предполагаемого убийства Бабченко, а также пролила свет на "планы по подготовке схронов с оружием и взрывчаткой для дальнейших терактов" на Украине.

"Сейчас в руках правоохранителей находятся списки из десятков потенциальных жертв заказных убийств для дестабилизации и хаоса в обществе", — приводит портал "Гордон" слова политика.

Герасимов добавил, что власти предоставят фигурантам этого списка государственную охрану.

В конце мая сначала СМИ, а затем и украинские власти сообщили, что гражданина России Аркадия Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. На следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ.

В службе заявили, что информация об "убийстве" журналиста была частью спецоперации с целью предотвратить покушение на него. СБУ обвинила российские спецслужбы в причастности к организации преступления и сообщила о задержании предполагаемого организатора — украинца Бориса Германа. Суд арестовал его на два месяца.

Международное журналистское сообщество осудило инсценировку убийства Бабченко. В организации "Репортеров без границ" ее назвали "жалким трюком". В российском МИД отметили, что такой шаг Киева окончательно подорвал доверие к украинским источникам информации.