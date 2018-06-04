Новое правительство Испании не собирается объявлять досрочные выборы

МАДРИД, 4 июн – РИА Новости. Новое испанское правительство социалистов, состав которого станет известен на этой неделе, не заинтересовано в проведении досрочных выборов, заявил секретарь организации Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Хосе Луис Абалос.

"Главной целью правительства будет не провоцировать нестабильность. Нам очень нравится голосовать, но мы не можем объявлять выборы, потому что это интересует одну партию", — сказал Абалос в интервью телеканалу Antena 3, имея в виду заинтересованность центристской партии "Граждане" — лидера опросов общественного мнения — в проведении досрочного голосования. Возможность проведения досрочных выборов обсуждалась во время консультаций между ИСРП и другими политическими силами накануне объявления вотума недоверия правительству Рахоя.

Абалос добавил, что новый состав испанского правительства станет известен в среду, а в пятницу состоится первое заседание Совета министров. По словам Абалоса, в кабинет войдут не только члены ИСРП, но и "люди, близкие партии".

Абалос также подтвердил, что социалисты будут придерживаться прежних позиций по каталонскому вопросу, и "никаких союзов со сторонниками независимости нет". "Позиция ИСРП по поводу самоопределения очень ясная, и именно в связи с ней мы поддержали правительство (Мариано Рахоя – ред.) по применению 155 статьи конституции", — добавил политик. Применение 155 статьи конституции в конце октября прошлого года позволило ввести в автономном сообществе прямое правление Мадрида, отстранить от власти женералитет во главе с Карлесом Пучдемоном и распустить парламент.

"Мы все были согласны в том, чтобы избавиться от Рахоя, но компенсаций или других соглашений нет. Мы продолжаем защищать территориальную целостность и выступаем против независимости", — сказал Абалос. По его словам, правительство Испании по-прежнему продолжит контролировать бюджет Каталонии, однако если "ситуация вернется в нормальное русло", то эта ограничительная мера будет отменена.

Конгресс депутатов 1 июня поддержал вотум недоверия правительству Мариано Рахоя в связи с обвинениями в коррупции в отношении Народной партии. Седьмым премьером с момента перехода Испании к демократии в конце 1970-х стал лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес. Официальная церемония вступления в должность состоялась 2 июня.