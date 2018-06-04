МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что в случае атаки на его страну Россия может лишиться ряда крупных городов.
"Конечно, Россия может атаковать Эстонию — но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге", — заявил Ильвес в интервью "Европейской правде".
При этом бывший президент подчеркнул, что "угроза" со стороны России заключается в "дискредитации" Эстонии, которая, по его словам, длится на протяжении 27 лет.
В последнее время из уст балтийских политиков все чаще звучат заявления о якобы нарастающей "угрозе" со стороны России. В 2016 году на саммите НАТО в Варшаве было принято решение о размещении военных контингентов альянса в Литве, Латвии, Эстонии и Польше.
Москва неоднократно подчеркивала, что не собирается нападать ни на одну страну Североатлантического альянса, однако НАТО использует "западную истерию" для наращивания своего присутствия у восточных границ с Россией.