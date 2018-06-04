МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что в случае атаки на его страну Россия может лишиться ряда крупных городов.

Отвечая на вопрос, существует ли российская угроза для Эстонии, он пояснил, что "в военном смысле" подобной опасности на сегодняшний день нет. По его словам, такая ситуация стала "преимуществом" членства его страны в НАТО.

"Конечно, Россия может атаковать Эстонию — но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге", — заявил Ильвес в интервью "Европейской правде".

При этом бывший президент подчеркнул, что "угроза" со стороны России заключается в "дискредитации" Эстонии, которая, по его словам, длится на протяжении 27 лет.

В последнее время из уст балтийских политиков все чаще звучат заявления о якобы нарастающей "угрозе" со стороны России. В 2016 году на саммите НАТО в Варшаве было принято решение о размещении военных контингентов альянса в Литве, Латвии, Эстонии и Польше.

Москва неоднократно подчеркивала, что не собирается нападать ни на одну страну Североатлантического альянса, однако НАТО использует "западную истерию" для наращивания своего присутствия у восточных границ с Россией.