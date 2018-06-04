В ЛНР не исключают провокаций ВСУ во время визита делегации ООН в Донбасс

ЛУГАНСК, 4 июн — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что не исключает провокаций со стороны украинских силовиков во время запланированного в понедельник визита делегации ООН в Донбасс.

"С целью ознакомления с ситуацией на юго-востоке Украины сегодня в зону проведения операции карательных сил Украины планируется прибытие делегации ООН во главе со специальным представителем Нильсом Мельцером. В связи с этим мы не исключаем проведение обстрелов со стороны ВСУ, провоцирующих наших военнослужащих на ответные действия, чтобы в дальнейшем обвинить народные республики в нарушении минских соглашений", — заявил Марочко.

Он уточнил, что для фиксации ответных действий со стороны республики украинские силовики планируют привлечь работающие в зоне военной операции в Донбассе украинские телеканалы "Перший", "Интер" и "ICTV".