ВСУ планируют провокации с использованием автомобилей ОБСЕ, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 4 июн — РИА Новости. Украинские силовики планируют провокации в Донбассе с использованием автомобилей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
По его данным, сейчас готовится ряд мероприятий, якобы направленных на дискредитацию представителей СММ ОБСЕ. "В связи с этим просим международных наблюдателей проявлять бдительность и осторожность", — заявил представитель оборонного ведомства республики.