ВСУ планируют провокации с использованием автомобилей ОБСЕ, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 4 июн — РИА Новости. Украинские силовики планируют провокации в Донбассе с использованием автомобилей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"На подконтрольной Украине территории, вдоль линии боевого соприкосновения, ожидается работа нескольких групп противника, которые будут передвигаться на автомобилях белого цвета марки Toyota Land Cruiser с нанесённой на них символикой миссии ОБСЕ", — сказал Марочко.

По его данным, сейчас готовится ряд мероприятий, якобы направленных на дискредитацию представителей СММ ОБСЕ. "В связи с этим просим международных наблюдателей проявлять бдительность и осторожность", — заявил представитель оборонного ведомства республики.