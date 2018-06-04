Власти ЛНР подтвердили визит в Крым делегаций республик Донбасса

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (38)

ЛУГАНСК, 4 июн — РИА Новости. Представители правительства самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик прибудут с визитом Крым, сообщили РИА Новости в администрации главы ЛНР.

Ранее член международного комитета Совфеда, сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил, что делегации из самопровозглашенных народных республик Донбасса посетят Крым.

"Первые лица ЛНР и ДНР прибывают в Крым для участия в праздничных мероприятиях. Главная цель визита – участие в XII Международном фестивале "Великое русское слово", который пройдёт в Ливадийском дворце в Ялте", — сообщил собеседник агентства.

По данным администрации, делегацию ЛНР возглавит и.о. главы республики Леонид Пасечник.

"Это его первый официальный визит в Республику Крым в качестве лидера ЛНР. Делегацию Донецкой народной республики возглавляет председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин", — сообщил представитель администрации.

Сообщается, что торжественное открытие фестиваля "Великое русское слово" запланировано на 5 июня. В нём примут участие: председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко; глава Республики Крым, председатель Совета министров республики Крым Сергей Аксёнов; председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов; члены Совета Федерации.

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