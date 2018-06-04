ЕС хочет, чтобы США отменили торговые пошлины

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. ЕС хочет обсуждать вопрос торговых пошлин с США на равных, необходимо, чтобы Вашингтон отменил введенные ранее ограничения, заявил первый заместитель председателя комитета по экономике и финансам Европарламента Маркус Фербер корреспонденту РИА Новости в кулуарах международной конференции "Вызовы современных миграционных процессов".

"Мы разочарованы тем, что США ввели пошлины на сталь и алюминий, так как это не соответствует международным правилам. (…) Мы хотим обсуждать вопрос торговых пошлин с США на равных. Мы хотим, во-первых, чтобы они отменили свои пошлины, и тогда мы уже сможем вести переговоры. Потому что обсуждать что-то в условиях давления не очень помогает", — сказал Фербер.

В прошлый четверг стало известно, что Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия — 25% и 10% из Европы, Канады и Мексики и других стран, за исключением Аргентины. Ряд стран уже отреагировали на решение США. Так, ЕС сообщил, что 1 июня запустит юридические процедуры в рамках ВТО в связи с введением новых пошлин США. Канада и Мексика ранее объявили о введении ответных пошлин на ряд американских товаров.