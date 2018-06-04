В ЛНР сообщили об усиленной маскировке позиций ВСУ у линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (38)

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 4 июн — РИА Новости. Украинские силовики начали усиленную маскировку позиций у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Украинские силовики проводят мероприятия по усилению маскировки позиций, расположенных в непосредственной близости от линии соприкосновения", — рассказал Марочко.

По его словам, целью данных мероприятий является сокрытие от наблюдателей миссии вооружения, запрещенного минскими соглашениями, из которого военнослужащие ВСУ периодически осуществляют обстрелы территорий республик.

"Так, со 2 июня в подразделениях 14 бригады ВСУ для проверки выполненных мероприятий по маскировке приступила к работе комиссия штаба бригады", — уточнил Марочко.