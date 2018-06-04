В ЛНР сообщили об усиленной маскировке позиций ВСУ у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 4 июн — РИА Новости. Украинские силовики начали усиленную маскировку позиций у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
По его словам, целью данных мероприятий является сокрытие от наблюдателей миссии вооружения, запрещенного минскими соглашениями, из которого военнослужащие ВСУ периодически осуществляют обстрелы территорий республик.
"Так, со 2 июня в подразделениях 14 бригады ВСУ для проверки выполненных мероприятий по маскировке приступила к работе комиссия штаба бригады", — уточнил Марочко.