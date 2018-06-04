Израильские военные убили одного палестинца на границе с сектором Газа

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Израильские военные убили одного из двух палестинцев, пытавшихся проникнуть на территорию Израиля из сектора Газа, сообщила пресс-служба армии Израиля.

"Некоторое время назад силы армии обороны Израиля остановили двух террористов, вооруженных топором, которые пытались проникнуть на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ на это силы армии обороны Израиля прибыли на место и выстрелили по террористам, убив одного из них", — говорится в Twitter армейской пресс-службы.

Выступления в секторе Газа продолжают "Великий марш возвращения", который палестинцы начали 30 марта и теперь обещают вести до снятия блокады с анклава. Всего, по подсчетам палестинских медиков, с даты начала "марша возвращения" погибли 119 жителей анклава, 13,3 тысячи пострадали от пуль и газа, 300 из них остаются в тяжелом состоянии.

Протесты в секторе Газа обострились после решения США перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим в минувшем месяце. Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Основная часть мирового сообщества аннексию не признает и относит Восточный Иерусалим, как и Западный берег реки Иордан, к оккупированным территориям.