Украинский теннисист признался в ненависти к русскому языку

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал журналистам телеканала "112 Украина" о своих предубеждениях в отношении русскоговорящих людей.

Рассуждая о принципиальности соперничества с российскими теннисистами, Стаховский заметил, что на корте думает только о победе, но иногда "на подсознательном уровне что-то срабатывает".

"А так на корте сейчас точно нет. У меня еще есть предоценка сразу к русскоговорящим — это да. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу… <…> Просто так бы сразу задушил" — сказал 32-летний спортсмен.

При этом теннисист разговаривал с репортером на русском языке. Когда собеседник обратил на это внимание, Стаховский перешел на украинский, сказав, что журналист сам начал беседу с вопроса не на государственном языке Украины.

Позднее спортсмен в Twitter извинился за свои слова и подчеркнул, что слова про удушение были шуткой.

"Мои слова были сказаны в шутку, но они были за гранью дозволенного. Мне очень жаль", — написал украинский теннисист.

Мои слова были сказаны в шутку но они были за гранью дозволенного, мне очень жаль. — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) 4 июня 2018 г.

Сергей Стаховский занимает 127-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Его лучший результат в туре — 31-е место в 2010 году. Украинец победил в семи турнирах ATP (четыре победы, включая турнир в Санкт-Петербурге — в одиночном разряде).

"Общественный стандарт"

По мнению политолога Александра Асафова, атмосфера в украинском обществе зачастую вынуждает медийных персон транслировать русофобскую риторику, чтобы угодить внутренней аудитории и обезопасить себя от "пристального внимания" спецслужб. В то же время многие известные украинцы высказываются абсолютно искренне, поддерживаю антироссийскую позицию Киева.

"И мы видим, что один за другим актеры, спортсмены, журналисты и различные общественные деятели высказываются в духе вполне себе в духе Третьего рейха, переходя на самую настоящую нацистскую риторику. Любому общественному деятелю недопустимо так высказываться, но для Украины это является общественным стандартом", — сказал политолог в эфире радио Sputnik.

Подобные высказывания будут появляться до тех пор, пока "бандеровский национализм" не перестанет быть государственной идеологией Украины, добавил эксперт.