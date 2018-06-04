Вышинский отправил Порошенко прошение об отказе от украинского гражданства

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский отправил прошение об отказе от украинского гражданства в администрацию Петра Порошенко, сообщил его адвокат Андрей Доманский в эфире телеканала "Россия 1".
На прошлой неделе Доманский отмечал, что ходатайство Вышинского могут "рассмотреть очень быстро, а могут рассматривать очень долго, ссылаясь на обстоятельства".
При этом, как заявляли в Государственной миграционной службе Украины, Вышинский не может выйти из гражданства страны, пока не будет закончен судебный процесс против него.
Дело Вышинского
Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Также акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.
Обеспокоенность задержанием Вышинского выразили в ОБСЕ и Совете Европы.
Защита обжаловала арест Вышинского, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания журналист обратился за помощью к Владимиру Путину. Он также заявил, что намерен отказаться от украинского гражданства.