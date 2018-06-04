Донецкая фильтровальная станция может остановиться из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 4 июн — РИА Новости. Компания "Вода Донбасса", обеспечивающая водоснабжение региона, не исключила, что работа Донецкой фильтровальной станции может снова остановиться из-за обстрелов.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. Работа станции за время конфликта в Донбассе приостанавливалась неоднократно из-за обстрелов.

"Третьего и четвертого июня в ночное время суток Донецкая фильтровальная станция находилась в зоне активных боевых действий. При осмотре территории обнаружены разорвавшиеся снаряды возле здания административно-бытового корпуса и гаража, а также повреждение остекления на проходной", — сообщила в понедельник пресс-служба компании.

В пресс-службе предприятия напомнили, что на прошлой неделе из-за обострившейся обстановки в районе станции и невозможности обеспечить пересменку персонала, сотрудники оставались на рабочих местах двое суток.

"В таких условиях обеспечивать работу Донецкой фильтровальной станции крайне сложно. Если ситуация не изменится, фильтровальная станция будет остановлена", — добавили в "Воде Донбасса".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>