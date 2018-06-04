В Харькове неизвестные разбили мемориальную доску маршалу Жукову

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости. Неизвестные в Харькове разбили мемориальную доску маршалу Георгию Жукову, сообщила в понедельник пресс-служба управления Национальной полиции в Харьковской области.

По данным пресс-службы, инцидент произошел ночью 3 июня на улице Семнарской.

"В Новобаварской отдел полиции поступила информация о том, что на фасаде школы неизвестные разбили мемориальную мраморную доску. Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений. Продолжается проверка", — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает украинское издание LB.ua, школа №127 на Семинарской улице в Харькове с 2004 года носит имя Жукова. В 2006 году на фасаде здания была открыта мемориальная доска советскому полководцу.

Ранее в мае мэр города Геннадий Кернес сообщил, что неизвестные пытались разрушить бюст Жукову. Он потребовав от полиции взять все памятники под охрану.

Георгий Жуков — выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов.