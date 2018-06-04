Москва отслеживает маневры по линии НАТО, заявил Песков

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Москва отслеживает маневры, осуществляющиеся по линии НАТО, особенно близ границ России, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

"Ну, в Москве всегда очень внимательно отслеживают все маневры, которые осуществляются по линии НАТО, особенно те, которые имеют ту или иную степень приближенности к нашим границам. Разумеется, по линии соответствующих наших ведомств принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности нашей страны на фоне таких маневров", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, насколько беспокоят Москву международные военные учения НАТО Saber Strike 2018 ("Удар сабли — 2018").