В Кремле не стали комментировать возможность обмена осужденными с Украиной

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Кремле не комментируют возможность обмена 23 осужденных россиян на украинских граждан, арестованных на территории Российской Федерации, этим вопросом будет заниматься специальная рабочая группа, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не могу ответить на этот ваш вопрос, вы знаете, что есть специальная рабочая группа… И также этими вопросами занимается с украинской стороны Медведчук (представитель Киева в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук — ред.). Он уже, собственно, способствовал проведению ряда таких успешных операций, поэтому о ком именно идет речь и так далее — это уже будут проговаривать специалисты и представители в рамках рабочей группы имеющейся. Пока так голословно ничего вам сказать не могу", — заявил Песков на вопрос, готова ли Россия пойти на такой обмен.

Ранее вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, заявила, что Украина готова провести обмен 23 осужденных россиян на украинских граждан, арестованных на территории Российской Федерации.