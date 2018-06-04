Логотип G8 во время саммита в Санкт-Петербурге

Логотип G8 во время саммита в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Актуальность формата "Большой восьмерки" (G8) с российской точки зрения снижается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Почему снижается? Потому что в изменяющейся обстановке — как в международных политических, так и экономических делах — стремительно возрастает значение и актуальность таких форматов, как, например, "Двадцатка", где Россия принимает активное участие", — сказал Песков журналистам, комментируя прозвучавшее в Германии предложение вернуть Россию в G8.

Отвечая на вопрос, согласится ли Россия вернуться в том случае, если подобное предложение поступит, Песков отметил, что "гипотетические рассуждения здесь вряд ли возможны".

В апреле глава МИД Германии Хайко Маас назвал возвращение России в G8 нереалистичным. Позднее один из лидеров немецкой партии "Левые", депутат бундестага Сара Вагенкнехт призвала вернуть Россию в состав "Большой восьмерки" в качестве противовеса США.

G7 расширили за счет вхождения России в 1998 году, однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит G8 в Сочи. Ведущие страны заявили, что не хотят заседать вместе с Россией до тех пор, пока Москва не изменит внешнеполитический курс.

Сейчас в "Большую семерку" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.