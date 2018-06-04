МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов прокомментировал критику депутата Госдумы Натальи Поклонской в адрес великой княгини Марии Владимировны.

Он отметил, что "злоба" парламентария является странной реакцией на проявление патриотизма и любви к России со стороны Императорского дома.

"Остается только сожалеть о духовном состоянии госпожи Поклонской", — заявил Закатов в интервью RT.

Он также обвинил депутата в распространении "клеветнических сведений" о том, что глава Дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и цесаревич Георгий Михайлович являются иностранцами. По словам Закатова, их российское гражданство было восстановлено в 1992 году, как только появилась такая возможность.

Ранее Поклонская раскритиковала поездку главы Российского императорского дома Романовых великой княгини Марии Владимировны с ее сыном князем Георгием Михайловичем в Крым. Депутат назвала их "гостями из Испании" и "самопровозглашенными "государынями" и "цесаревичами".