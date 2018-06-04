В Раде потребовали отменить решение о премировании сотрудников "Нафтогаза"

КИЕВ, 4 июн – РИА Новости. Фракция "Радикальная партия" требует от украинского правительства отменить решение наблюдательного совета НАК "Нафтогз Украины" о премировании сотрудников компании на сумму в 46 миллионов долларов, заявил во время согласительного совета в понедельник лидер партии Олег Ляшко

Ранее наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" решил премировать сотрудников компании на более чем 46 миллионов долларов за итоги судебного спора с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

"Пусть кто-нибудь заикнется о повышении тарифов на газ, о повышении коммуналки. Для чего повышать цены на газ, чтобы опять миллионные премии платить?.. Это пир во время чумы – вот как это называется", — сказал Ляшко на заседании, которое транслировали украинские телеканалы.

При этом, по его словам, правительство должно отменить решение о премировании должностных лиц "Нафтогаза" на сумму 46 миллионов долларов, изменить состав наблюдательного совета компании, в котором из семи членов четыре иностранца.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, а с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.