В Раде прокомментировали угрозу Гройсмана уйти в отставку

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук считает, что премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил уйти в отставку из-за желания получить кредит Международного валютного фонда (МВФ).

Ранее в понедельник Гройсман пригрозил уйти в отставку, если Рада не примет закон о создании Антикоррупционного суда.

"Гройсман обещает уйти в отставку, если не создадут Антикоррупционный суд. Это не из-за такого огромного стремления победить коррупцию, а из-за желания любой ценой получить миллиардный кредит МВФ, который будет разворован чиновниками. Лучше бы он ушел в отставку из-за неспособности правительства обеспечить рост украинской экономики, а украинцев — работой и достойной зарплатой", — написал Мосийчук на своей странице в Faceboоk.

Создание Антикоррупционного суда является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления очередного транша кредита.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов.

В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называли разные сроки.