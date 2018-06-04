В Киеве задержали "вора в законе" и выдворили в Турцию

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости. Украинские полицейские задержали в Киеве криминального авторитета по прозвищу Хидир, его выдворили в Турцию с запретом въезда на Украину сроком на пять лет, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

"Сотрудники Главного управления столичной полиции получили информацию о пребывании в Киеве Хдра Рашидова — "вора в законе", известного в криминальном мире под прозвищем Хидир, а затем задержали его", – говорится в сообщении.

По данным полиции, "Хидир намеревался влиять на криминальные процессы на Украине", контролировать воров из квартир и частных домов. Кроме того, он прибыл в страну для усиления влияния так называемого кутаисского клана "воров в законе", добавили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе, в настоящее время Хидир вылетел в Стамбул с запретом въезда на Украину сроком на пять лет.