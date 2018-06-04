Число погибших при взрыве около университета в Кабуле возросло до шести

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва около университета в Кабуле, где в понедельник собрались ученые-богословы, увеличилось до шести, еще шесть ранены, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на официального представителя министерства внутренних дел страны Наджиба Даниша.
По данным полиции, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Ранее телеканал со ссылкой на очевидцев сообщал, что взрыв произошел, когда богословы стали покидать шатер, где проходило собрание. На нем богословы выпустили фетву, осуждающую конфликт в стране.
Пока ни одна организация, действующая в стране, не взяла ответственность за взрыв.