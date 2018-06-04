В Госдуме назвали попытку вербовки журналистки РИА Новости вероломством

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Украина, пытаясь завербовать корреспондента РИА Новости, действовала нагло и вероломно, заявил глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

По его словам, после ареста Вышинского действия Киева можно считать "вдвойне недружественными".

"Корреспондент — это золотое дно для любой разведки. Это было всегда. Но то, что они делают, — это нагло и вероломно: после ареста, по сути дела, запугав сначала всех, что мы вас можем ни за что арестовать, потом еще вербовочные мероприятия начинают проводить на запуганном материале, что называется. Вот это вдвойне меня шокирует", — сказал депутат.

Он подчеркнул, что киевские власти фактически не оставляют журналистам выбора.

"Либо уезжать, потому что арестуют и будут обменивать на террористов предлагать либо будут предлагать работать на разведку. В такой ситуации вам, журналистам, приходится работать", — добавил Калашников.

Попытка вербовки

СБУ хотела завербовать корреспондента РИА Новости Ирину Высокович, имеющую украинское гражданство и постоянный вид на жительство в Литве, когда та прибыла в Херсон освещать судебный процесс по делу Кирилла Вышинского.

После нескольких часов беседы с сотрудниками спецслужбы, которую не протоколировали, журналистку вынудили подписать бумагу о готовности сотрудничать с СБУ и рассказывать о сотрудниках РИА Новости. Однако затем Высокович вернулась в Литву и рассказала о попытке вербовки.

В спецслужбе подтвердили факт встречи, однако заявили, что это было "собеседование".

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что случившееся — это "очередной пример пренебрежения со стороны киевского режима профессией журналиста".

Российский МИД призвал международные инстанции обратить внимание на произвол киевских властей.