Китай продолжит сотрудничество с Ираном после выхода США из ядерной сделки

ПЕКИН, 4 июн — РИА Новости. Китай выступает против односторонних санкций в отношении других государств и будет поддерживать нормальные торгово-экономические связи с Ираном, соблюдая свои международные обязательства, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Китай и Иран постоянно поддерживают нормальные торгово-экономические контакты. Китай продолжит сотрудничество с Ираном при соблюдении своих международных обязательств", — заявила на брифинге Хуа Чуньин, отвечая на вопрос о том, покинут ли китайские компании Иран в связи с выходом США из ядерной сделки и введением санкций.

Она отметила, что правительство Китая выступает решительно против введения односторонних санкций в отношении других стран на основе своего внутреннего законодательства. Хуа Чуньин добавила, что Китай будет твёрдо защищать выполнения соглашения по ядерной программе Ирана.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.