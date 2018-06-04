КИЕВ, 4 июн — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил уйти в отставку, если Верховная рада не примет закон о создании антикоррупционного суда.

Первого марта Верховная рада приняла в первом чтении президентский законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Документ еще должен пройти второе чтение. 23 мая Рада приступила к рассмотрению поправок к законопроекту, предложенных депутатами, однако они не были приняты. Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что надеется на принятие Верховной радой закона о создании в стране антикоррупционного суда.

"Принял для себя решение, что если этот суд (антикоррупционный — ред.), справедливый, независимый не убудет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины, подам в отставку", — сказал Гройсман на брифинге в понедельник.

Создание Антикоррупционного суда является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления очередного транша кредита.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов.

В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называли разные сроки.