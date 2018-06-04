Россия заинтересована в едином и процветающем Евросоюзе, заявил Путин

ВЕНА, 4 июн – РИА Новости. У России нет цели кого-то разобщить в Европе, напротив, Москва заинтересована в едином и процветающем Евросоюзе, заявил президент России Владимир Путин.

Президент РФ посетит Вену с рабочим визитом 5 июня.

"У нас нет цели что-то или кого-то разобщить в ЕС. Наоборот, мы заинтересованы в едином и процветающем Евросоюзе, потому что он является нашим важнейшим торговым и экономическим партнером", — сказал Путин в интервью австрийскому телеканалу, фрагмент которого показали в новостной программе.

Полное интервью выйдет вечером в понедельник.