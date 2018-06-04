В США заключенный, ожидавший смертной казни 23 года, покончил с собой

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Заключенный в американском штате Алабама, ожидавший смертной казни 23 года, совершил самоубийство, сообщает новостной портал AL.com со ссылкой на заявление местного управления исполнения наказаний.

Как сообщило управление в воскресенье, 57-летний Джеффри Линн Борден был найден мертвым во время обхода. Борден в 1995 году был приговорен к смертной казни за убийство своей бывшей жены и тестя на глазах у детей. В общей сложности он провел за решеткой 24 года и пять месяцев.

Как заявил адвокат Бордена, его подзащитный страдал от тяжелого психического расстройства и хронической физической боли и не получал должного лечения.