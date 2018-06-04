ВЕНА, 4 июн – РИА Новости. Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе приедет в Москву на церемонию открытия Чемпионата мира по футболу, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

"Из ключевых моментов на ближайшие месяцы этого года мог бы отметить предстоящую поездку вице-канцлера Австрии господина Штрахе, который в правительстве Австрии также является министром спорта. Господин Штрахе позавчера был на товарищеском матче сборных России и Австрии в Инсбруке и подтвердил, что он приедет в Москву на церемонию открытия Чемпионата мира по футболу в качестве официального представителя всего австрийского правительства", — сказал Любинский.

Он отметил, что в день открытия чемпионата в Москве соберутся министры спорта многих стран-членов Совета Европы на неформальную встречу, и австрийский вице-канцлер будет участвовать во всех этих мероприятиях.

Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Впервые в истории международного футбола болельщикам и представителям СМИ предоставляется бесплатный проезд между городами-организаторами и внутри них городским транспортом.

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