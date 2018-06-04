ВЕНА, 4 июн – РИА Новости. Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе приедет в Москву на церемонию открытия Чемпионата мира по футболу, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Он отметил, что в день открытия чемпионата в Москве соберутся министры спорта многих стран-членов Совета Европы на неформальную встречу, и австрийский вице-канцлер будет участвовать во всех этих мероприятиях.
Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Впервые в истории международного футбола болельщикам и представителям СМИ предоставляется бесплатный проезд между городами-организаторами и внутри них городским транспортом.
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