На плакат НАТО попал солдат с автоматом Калашникова

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Польская батальонная боевая группа НАТО опубликовала в Twitter плакат с изображением военного с автоматом Калашникова.
#PartnershipSunday @BG_Poland_eFP 🇺🇸🇬🇧🇵🇱🇹🇩🇭🇷embarks upon #SaberStrike enhancing #readiness and #interoperability with allies and regional partners #WeAreNATO #ReadyForces @ZAWISZACY @USArmyEurope @hqmncne @NATOJFCBS @USAmbNATO @NATO @US_EUCOM @SHAPE_NATO pic.twitter.com/tSKwPRRVKy— BG Poland eFP (@BG_Poland_eFP) 3 июня 2018 г.
В комментариях пользователи обратили внимание на то, что румынский солдат держит в руках оружие, точь-в-точь напоминающий АК47.
"Вот смеху то, НАТО с автоматом Калашникова!", — отметил @dm_itryru.
"О, калашников — восклицают настоящие мужчины по всему миру!" — написал @anfianserj.
"One Мission… One Team….One Kalashnikov!" — поиронизировал @WillyBloody.
Кроме того, пользователи обратили внимание на грубую ошибку, сделанную авторами плаката: над флагом США стоит надпись "Америка".