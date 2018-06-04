На плакат НАТО попал солдат с автоматом Калашникова

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Польская батальонная боевая группа НАТО опубликовала в Twitter плакат с изображением военного с автоматом Калашникова.

Запись разместили в соцсетях в преддверии крупных учений Saber Strike 2018, которые стартовали в Латвии. Их участниками стали около трех тысяч солдат из разных государств, в том числе военнослужащие из Хорватии, Великобритании, Польши, США и Румынии.

В комментариях пользователи обратили внимание на то, что румынский солдат держит в руках оружие, точь-в-точь напоминающий АК47.

"Вот смеху то, НАТО с автоматом Калашникова!", — отметил @dm_itryru.

"О, калашников — восклицают настоящие мужчины по всему миру!" — написал @anfianserj.

"One Мission… One Team….One Kalashnikov!" — поиронизировал @WillyBloody.

Кроме того, пользователи обратили внимание на грубую ошибку, сделанную авторами плаката: над флагом США стоит надпись "Америка".