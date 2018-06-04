В Японии осудили введение США новых таможенных пошлин

ТОКИО, 4 июн — РИА Новости. Япония обеспокоена угрозой хаоса в мировой экономике из-за введения США новых таможенных пошлин на импорт стали и алюминия, заявил в понедельник на брифинге генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Тревожно, что широкомасштабные протекционистские меры правительства США под предлогом безопасности могут вызвать хаос на мировом рынке", — сказал он журналистам. По слова Суги, кроме того, "крайнее сожаление вызывает то, что это может сильно повлиять на отношения экономического сотрудничества между двумя странами — Японией и США, а также на всю систему многосторонней мировой торговли, основанной на правилах Всемирной торговой организации".

Япония, как отметил Суга, будет добиваться, чтобы любые торговые меры проводились в соответствии с соглашением ВТО, и эта позиция будет донесена до США во время скорого визита премьер-министра Синдзо Абэ в Вашингтон и на предстоящем саммите "большой семерки" (G7) в Канаде.

Как сообщалось ранее, в США 1 июня вступили в силу новые пошлины на импорт ряда металлов из Мексики, Канады и Евросоюза: на стальную продукцию 25% и на алюминиевую 10%. Для ряда других стран эти ограничения действуют уже с 23 марта. Президент США Дональд Трамп обвинил другие страны в том, что они слишком долго пользовались США, которые в итоге потеряли серьезную часть своей промышленности и рабочих мест. Параллельно сейчас с Канадой и Мексикой идут переговоры по изменению соглашения о свободной зоне торговли НАФТА.