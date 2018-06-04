Израиль окажет помощь Гватемале после извержения вулкана

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Израиль окажет помощь Гватемале, где продолжается извержение вулкана Фуэго, сообщил официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон.

"В связи с извержением вулкана в Гватемале министерство иностранных дел немедленно выделяет экстренную помощь в размере десяти тысяч долларов для приобретения предметов первой необходимости, в том числе медикаментов, еды, одеял для пострадавших", — написал Нахшон в Twitter

"С обеспокоенностью мы следим за извержением вулкана Фуэго в Гватемале. Наши сердца с жертвами и их семьями. От Израиля мы выражаем солидарность и дружбу", — добавил он.

Извержение Фуэго продолжается. Столбы дыма и пепла поднимаются на высоту до десяти километров, сообщила ранее национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий. Радиостанция Emisoras Unidas сообщает, что более 3 тысяч человек были эвакуированы. Всего трагедия затронула 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны.

По последним данным, жертвами извержения стали 25 человек, около 300 пострадали.