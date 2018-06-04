Полиция начала эвакуацию двух последних лагерей мигрантов в Париже

Ситуация с беженцами в Европе (4664)

Мужчины в лагере беженцев в Париже. Архивное фото

Мужчины в лагере беженцев в Париже. Архивное фото

ПАРИЖ, 4 июн — РИА Новости. Полиция проводит вторую за последние пять дней эвакуацию двух последних стихийных лагерей мигрантов, находящихся в Париже, сообщает радиостанция France Info.

Операция началась около 6.30 (7.30 мск) и в данный момент проходит в спокойной обстановке.

Стихийные лагеря мигрантов располагаются около канала Сан-Мартен и Порт-де-ла-Шапель.

30 мая был эвакуирован один из самых крупных лагерей беженцев в Париже, тогда была расселены более тысячи человек и направлены в пункты временного проживания.